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Sheinbaum responde a Ayuso: "No creo que piense muy mal de México si pasó sus vacaciones aquí"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó la contradicción de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, al suspender su agenda oficial por supuesta inseguridad mientras disfrutaba de vacaciones en el país. Sheinbaum calificó de "ridiculez" el intento de Ayuso de homenajear a Hernán Cortés y negó cualquier boicot o falta de protección, señalando que la política española tuvo plena libertad de movimiento pese a sus duras críticas sobre el narcotráfico en México.