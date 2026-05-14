Sheinbaum, sobre Ayuso: "Le ha ido bastante mal en España, no pudo explicar sus tres días de vacaciones en México"
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha invitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a "pasar más tiempo de vacaciones" en México, después del revuelo causado por sus acusaciones de que tuvo que salir del país y acusar al Gobierno español de "ponerla en peligro". "Tanto que odia a México, al Gobierno de México, y se pasan los días de vacaciones", ha ironizado la mandataria. "Que venga más, que se pase más tiempo de vacaciones (...) somos un país extraordinario", ha añadido.
Últimos vídeos
Elecciones en Andalucía