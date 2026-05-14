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Sheinbaum, sobre Ayuso: "Le ha ido bastante mal en España, no pudo explicar sus tres días de vacaciones en México"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha invitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a "pasar más tiempo de vacaciones" en México, después del revuelo causado por sus acusaciones de que tuvo que salir del país y acusar al Gobierno español de "ponerla en peligro". "Tanto que odia a México, al Gobierno de México, y se pasan los días de vacaciones", ha ironizado la mandataria. "Que venga más, que se pase más tiempo de vacaciones (...) somos un país extraordinario", ha añadido.