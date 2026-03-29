Lucía Feijoo Viera

El secreto para hacer las mejores torrijas en Semana Santa

Pocas tradiciones hay tan típicas en España durante la Semana Santa que las torrijas. Aunque ahora se ha convertido en un postre que se consume todo el año, es durante este fechas cuando más se toma. En la pastelería Una Dolce Idea de Arganzuela, premiada con el título de 'Mejor Corona de la Almudena de Madrid', es uno de los productos más vendidos y su chef, Diego Morganti, nos comparte la receta para obtener el mejor resultado. Más información