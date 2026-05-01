Pedro del Corral / Raquel Serrano

El secreto de los dibujos ocultos en el suelo de Madrid: sólo los más avispados han logrado encontrarlos

Pasan desapercibidos, pero están por todo Madrid. Hay dibujos tallados en bancos, vallas y escalones que nadie sabe por qué están ahí. Se desconoce con exactitud cuántos ahí. Ni siquiera se han catalogado por formas ni tamaños. De hecho, no existe un listado oficial de estos grabados. Una tarea que, en cambio, Twitter se ha encargado de realizar. Entre ellos se encuentran un lingote de oro frente al Banco de España, unas máscaras junto al Teatro María Guerrero, un sol en la entrada de la Casa de Campo, un ramo de cereales en la plaza de la Cebada… Tal y como ha explicado el Ayuntamiento de Madrid a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, se vienen realizando desde hace décadas por arquitectos municipales. Y su objetivo es recuperar la memoria de algunos lugares y reforzar su valor patrimonial. Entre todas las figuras destaca una: el gato. ¿Por qué no las publicitan desde el Consistorio? Quieren que sean los locales quienes las descubran poco a poco.