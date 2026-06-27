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Sambil Madrid recoge este fin de semana ayuda para los afectados por los terremotos en Venezuela

La comunidad venezolana residente en Madrid se ha movilizado para enviar ayuda humanitaria a Venezuela tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país el miércoles y que dejan, según el balance oficial provisional, al menos 235 fallecidos y más de 4.300 heridos.

Varias asociaciones, el centro comercial Sambil Madrid y otras entidades han puesto en marcha campañas de recogida de material de primera necesidad para atender a los damnificados.