Raquel Serrano

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Una rotura de tuberías provoca inundaciones en varias dependencias de los Juzgados de Plaza de Castilla

La Confederación Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF Justicia de la Comunidad de Madrid ha denunciado este miércoles "una grave rotura de tuberías" de suministro de agua en el juzgado de guardia de diligencias en Plaza de Castilla, que ha provocado la inundación de diferentes dependencias judiciales.

En concreto, han aparecido goteras, filtraciones y techos caídos en las oficinas del juzgado de guardia de diligencias y el servicio de atención jurídica, situados en la planta baja del edificio, así como también a los garajes, según el responsable de CSIF Justicia Madrid, Iván Ferreiro.

La incidencia ha motivado la interrupción del suministro de agua en el edificio, según el sindicato, pero no se ha interrumpido la actividad judicial, han indicado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que indican, por su parte, que está afectado principalmente el garaje del edificio.

CSIF ha apuntado que solicitará la inmediata clausura de las dependencias tanto a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid como a las direcciones generales con competencias.