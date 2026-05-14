Lucía Feijoo Viera

La revolución castiza de los jóvenes madrileños: "Las redes sociales nos han hecho un gran favor"

Desde hace unos años, conviven en las redes sociales junto a trends, cuentas de booktok o las publicidades infinitas del lifestyle; tutoriales sobre cómo hacerte tu propio traje de chulapa, qué significa el color y el lugar en el que te colocas el clavel, las mejores tiendas para encontrar vestidos y complementos o la manera correcta de bailar chotis. Pero, ¿cómo viven esta transformación quienes llevan décadas reivindicando ese tipismo madrileño? Carmen Blanca Montero Bautista, conocida como Tita y vicepresidenta de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos, aporta su perspectiva durante la recepción a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en la sede de la asociación: "Llevo 20 años en la agrupación y he observado este cambio en los últimos tres o cuatro. Antes se vestía a los niños en San Isidro y hubo un tiempo de baja afluencia en las procesiones y en la Pradera... pero ahora no puedes dar un paso por toda la gente que hay, se nota muchísimo". Para Tita, el impacto digital ha sido determinante, pero hay más factores: "Creo que las redes sociales nos han hecho un gran favor. Ha habido mucha difusión y la gente se ha animado a participar, aunque sea llevando un elemento típico para sentirse integrada. También ha ayudado que en los puestos ya no solo se vendan rosquillas, sino también parpusas [gorra plana tradicional de cuadros blancos y n egros, típica del traje de chulapo madrileño] y claveles, que son elementos accesibles para todo el mundo".