Raquel Serrano

Madrid revive con una exposición fotográfica las visitas de Juan Pablo II y Benedicto XVI a la ciudad

La imagen del papa Juan Pablo II en la plaza de Lima o la de Benedicto XVI en un encuentro de la Jornada Mundial de la Juventud en Ifema Madrid son dos de las instantáneas que se pueden ver desde este lunes en el Paseo de Recoletos en una exposición al aire libre sobre las visitas de los pontífices a la capital.

El Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con la Agencia EFE y su archivo fotográfico, han desplegado una selección de 22 fotografías de las visitas de los anteriores pontífices con motivo de la llegada del papa León XIV el próximo 6 de junio a la capital para comenzar su visita a España, que también le llevará a Barcelona y Canarias.