Las obras para la transformación de 3.000 metros cuadrados en un centro de reciclaje suponen una inversión de 474.000 euros para el Ayuntamiento de Madrid. / EPE

El Retiro se convertirá en el primer parque histórico de Europa con certificación 'Residuo Cero'

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado el procedimiento para convertir El Retiro, que recibe 20 millones de visitantes anuales, en el primer parque certificado como 'Residuo Cero'. Actualmente, las 984 papeleras que hay distribuidas por las 118 hectáreas del jardín histórico no ofrecen la posibilidad de separación de residuos, lo que implica que las más de 2.700 toneladas de desechos que se generan en el parque cada año acaban mezcladas en el vertedero.