Raquel Serrano

Así ha sido el rescate del hombre que ha sufrido un accidente laboral en una superficie comercial de San Sebastián de los Reyes

Un trabajador de 52 años ha sufrido una caída desde una altura aproximada de 2,5 metros y presenta un traumatismo craneoencefálico moderado. Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han organizado una maniobra para trasladar al herido por fachada desde la azotea (unos 15 metros de altura) al suelo. Lo han hecho con una camilla de vacío asegurando al trabajador junto a un bombero, y con la ayuda de la autoescala. Finalmente, el hombre ha sido trasladado por SUMMA112 al Hospital La Paz donde permanece ingresado como potencialmente grave. Más información