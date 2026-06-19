Un recorrido por el Museo del Prado a lomos de dragones. / EFE

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Un recorrido por el Museo del Prado a lomos de dragones

Los dragones que ahora pueblan sagas enteras de libros, series y películas no son nada nuevo en el mundo del arte. Una mirada curiosa puede descubrirlos en una selección de obras del Museo del Prado que cuentan magníficas historias y leyendas bíblicas, mitológicas y del medievo.

El experto en pintura europea hasta 1500, José Juan Pérez Preciado, acompaña a EFE en un paseo por el Museo del Prado descubriendo dragones, cuyo imaginario inspirado en serpientes, grifos y otros seres de los bestiarios medievales ha ido evolucionado hasta el universo de la fantasía contemporánea.