LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: ALBA VIGARAY

¿Quiénes son los ‘spotters’ de Barajas?

La llegada de un avión oficial del Gobierno de Botswana ha reunido a cerca de 20 aficionados en el mirador para spotters del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. “Nos hemos enterado gracias a una aplicación móvil. Es único, creemos que sólo hay uno. Además, es un país sin apenas relación con España, por lo que es muy raro que venga de visita. Cuanto más extraño es el avión, más interesante es. Hoy en día es muy difícil que pasen desapercibidos. Existen muchos foros o incluso gente que trabaja en el aeropuerto nos pasa la información”, explica José Ramón Valero, spotter y socio 105 de la asociación AIRE, justo antes de pausar la entrevista para fotografiar uno de los aviones que despegan en ese momento. Más información