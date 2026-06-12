Raquel Serrano

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Así ha quedado la ermita de San Antonio de la Florida tras su restauración

La ermita de San Antonio de la Florida ha vuelto a abrir sus puertas tras una rehabilitación integral de 13 meses pensada, ante todo, para preservar los frescos de Francisco de Goya. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, han presentado este viernes los trabajos realizados en el templo, en vísperas de las fiestas de San Antonio de la Florida, que se celebran este sábado en uno de los enclaves más ligados a la cultura popular madrileña. Más información