Andrea Vidal / Ángela Berná

¿Qué saben los jóvenes sobre el golpe de Estado del 23-F?: “¿Es lo del atentado del metro no?”

Aunque han pasado ya 45 años, el golpe de Estado con el que un grupo de mandos militares buscaron acabar con el recién estrenado orden constitucional sigue dando mucho que hablar. Lo que ocurrió aquel 23 de febrero de 1981, solo seis años después del fin de la dictadura, marcó a varias generaciones, y quedó grabado a fuego como si lo hubieran vivido para las siguientes. Pero… ¿y las que nacieron ya en el siglo XXI? ¿Conocen quién es el teniente coronel Antonio Tejero? ¿Conocen la frase “quieto todo el mundo”?... Coincidiendo con la desclasificación de todos los documentos, hemos salido a la calle para preguntar a los jóvenes que no lo vivieron qué saben de un momento clave para entender la democracia española.