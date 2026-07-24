Pedro del Corral / Raquel Serrano

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La Puerta de Alcalá no es simétrica: el error de Carlos III que nadie se atrevió a corregir

La puerta de Alcalá no es simétrica. Y Carlos III tuvo la culpa. En uno de los lados pueden observarse 10 semicolumnas de estilo jónico, mientras que en el otro dos columnas acompañadas de pilastras. Además, en la parte superior pueden diferenciarse unos escudos heráldicos y unas esculturas infantiles. ¿Por qué estos cambios? Cuando Carlos III la encargó, convocó un concurso público para escoger al artista que se encargaría de ella. Francisco Sabatini fue el elegido, quien había presentado varios proyectos. Según recoge Ángel del Río en uno de sus libros, el monarca dio el visto bueno a dos bocetos sin darse cuenta de que eran diferentes. Pero nadie se lo recriminó al rey. Así que Sabatini decidió juntarlos, lo que dio como resultado que la puerta de Alcalá tenga dos caras distintas.