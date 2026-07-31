Pedro del Corral / Raquel Serrano

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El proyecto que planteó derribar el Teatro Real para ampliar los jardines de la plaza de Oriente

Hubo un proyecto que planteó derribar el Teatro Real para ampliar los jardines de la plaza de Oriente. Ocurrió en 1925, cuando apareciendo diferentes grietas en el edificio. La situación era tan delicada que llegó a declarase en ruina. De hecho, estuvo dos años cerrado al público porque los cimientos seguían cediendo. Así que el alcalde de Madrid, el conde de Vallellano, solicitó al Estado su demolición. Una propuesta que, si bien no fue atendida del todo, tampoco fue desestimada definitivamente. En parte, dicen, porque en 1962 Franco estaba a favor de derribarlo. Este mismo año, el banquero Juan March ofreció 450 millones de pesetas para la construcción de un nuevo teatro e, incluso, se convocó un concurso internacional que ganó un estudio polaco de arquitectura. ¿Qué pasó? A Franco no le hizo gracia que “unos comunistas”, así lo dijo, se encargasen de semejante proyecto. Y, finalmente, tras las obras correspondientes, el Real fue reinaugurado en 1966.