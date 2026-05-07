Europa Press

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, carga contra Ayuso por "reivindicar a Hernán Cortés"

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, defendió este jueves que en México hay libertad y democracia, tras las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su visita en el país, a la vez que volvió a arremeter contra los defensores de la conquista española en México. "Tan hay democracia que pudo venir a decir lo que ella quiso decir. Hay libertad, hay democracia. Aquí se pueden venir a hablar, no hay problema", afirmó la mandataria en su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional, a la vez que criticó a la derecha mexicana por utilizar a Ayuso como un referente político y para golpear al actual Gobierno mexicano y sus programas sociales.