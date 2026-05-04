Premio a la promoción del talento en las fuerzas armadas y de seguridad

Este año se celebra el 40 aniversario de la creación de la Academia de Policía de Ávila. Desde valores como la profesionalidad y la integridad, prepara a los futuros agentes para afrontar con vocación de servicio los retos de la seguridad pública. La Academia de Infantería del Ejército de Toledo destaca también por su dedicación ejemplar a la formación y promoción del talento militar en España.