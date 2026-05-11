Raquel Serrano

El Museo del Prado presenta la restauración del retrato de Pablo de Valladolid, de Velázquez

El Museo del Prado ha presentado hoy el retrato de 'Pablo de Valladolid', de Diego Velázquez, tras su reciente restauración. El cuadro fue concebido por el pintor con destino al Palacio del Buen Retiro y forma parte de la serie de bufones y "hombres de placer" que sirvieron para decorar sus estancias secundarias. La pintura luce ahora en todo su esplendor, después de que le haya sido retirada una gruesa capa de barniz muy amarilla que oscurecía la visión del espacio y de su cromatismo.