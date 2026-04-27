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La Policía detiene a un hombre que aseguraba llevar una bomba en un tren de Cercanías en Madrid

Un tren de Cercanías Madrid ha tenido que ser desalojado en la estación de El Barrial, en Pozuelo de Alarcón, después de que un hombre asegurara que llevaba una bomba. Finalmente, la Policía Nacional revisó al hombre y el tren con guías caninos y comprobó que no había ningún artefacto. El incidente cortó temporalmente la circulación entre Las Rozas y Pozuelo y afectó a las líneas C-7 y C-10. Más información