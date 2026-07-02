Raquel Serrano

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Javier Ambrossi celebra su 42 años en su casa de Pozuelo

Javier Ambrossi cumplió el pasado 24 de junio 42 años y lo celebró reuniendo a su círculo de amigos en la casa que tiene en Pozuelo de Alarcón junto a Javier Calvo. Consiguió reunir a celebridades del mundo de la interpretación, del espectáculo, de la música y la televisión. La vivienda se trata de una casa amplia, luminosa y con un estilo que combina el diseño contemporáneo con elementos acogedores y cotidianos, reflejando el gusto que caracteriza al co-creador de Paquita Salas.