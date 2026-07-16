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Un incendio en una vivienda de Pozuelo de Alarcón obliga a confinar a todo un edificio

Seis dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han intervenido este jueves en un incendio declarado en una vivienda situada en la calle Carretera de Húmera, número 96, en Pozuelo de Alarcón.

El aviso se recibió en torno a las 12:00 horas. A la llegada de los primeros equipos, las llamas ya rompían por la fachada del edificio, por lo que los bomberos iniciaron las labores de extinción tanto desde el exterior como desde el interior del inmueble. Más información