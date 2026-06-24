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El Policía jubilado que patrulló la Cañada Real durante años: "Añoro las noches de vigilancia sin saber cómo iban a terminar"

Ha pasado un año desde que colgó las botas y Manuel sigue echando de menos la tensión vivida en cada patrulla e intervención. 31 años de servicio y 11 destinos, entre los que se encuentran Tetuán, Carabanchel y la Cañada Real, dieron para mucho. “La delincuencia, como todo, también ha evolucionado. Y no precisamente a mejor. Nada tiene que ver con cuando empecé, en el año 1994, donde abundaban los carteristas. Ahora todo es más sofisticado, con bandas organizadas. Aunque esta competencia es prácticamente exclusivas de la Guardia Civil y la Policía Nacional, nosotros hemos trabajado mano a mano con ellos y somos conocedores de la evolución”, relata Manuel Nieto (61), Policía Municipal jubilado y uno de los 272 profesionales de los servicios municipales de Seguridad y Emergencias retirados que el Ayuntamiento de Madrid homenajeó el pasado miércoles. Extremeño de nacimiento, desembarcó en la capital con apenas 19 años y accedió al cuerpo en 1994.

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