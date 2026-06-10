Policía Nacional

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La Policía detiene a siete personas durante un intento de atraco a una joyería de Ciudad Lineal

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a siete personas sorprendidas {"anchor-link":true}durante el atraco con arma de fuego a una joyería situada en el distrito madrileño de Ciudad Lineal. El asalto se produjo sobre las 11:30 horas, cuando tres personas accedieron al establecimiento y simularon ser clientes antes de reducir violentamente a una de las empleadas.