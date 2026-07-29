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La Policía detiene a un hombre en Fuenlabrada por alojar a un trabajador en el establo de su finca

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La investigación de un robo de 18.000 euros en una casa de campo de Fuenlabrada ha terminado con dos detenidos y un inesperado hallazgo: el principal sospechoso del asalto trabajaba sin contrato, cumplía presuntamente jornadas de hasta 15 horas y dormía en un establo, rodeado de animales y excrementos. La Policía Nacional arrestó al empleado por el robo y a su empleador por delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal. Más información