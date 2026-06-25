Policía Nacional

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La policía detiene a la banda del Vaticano, responsable de la ola de atracos a joyerías de Madrid

La Policía Nacional ha desarticulado una banda a la que atribuye una violenta ola de atracos a joyerías por toda la Comunidad de Madrid durante los últimos meses. El grupo, organizado, móvil y con papeles perfectamente repartidos, actuaba armado, con disfraces y una logística previa pensada al milímetro. El balance de la operación deja 10 detenidos (ocho hombres y dos mujeres) y cinco de ellos en prisión provisional.