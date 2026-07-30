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La Policía detiene a 13 personas acusadas de explotar sexualmente a mujeres en el polígono Marconi
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que presuntamente captaba a mujeres sudamericanas mediante falsas promesas para explotarlas sexualmente en el polígono Marconi, en el distrito madrileño de Villaverde. La operación se ha saldado con 13 personas detenidas y la intervención de un kilogramo de una sustancia pulverulenta que los investigadores creen que podría ser cocaína. Más información
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