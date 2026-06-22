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La policía desmantela una plantación 'indoor' en Usera con casi 1.000 plantas
Policía Nacional
Madrid
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una plantación de marihuana indoor instalada en el interior de una nave industrial del distrito madrileño de Usera, donde fueron localizadas cerca de mil plantas y toda la infraestructura necesaria para su cultivo. La actuación se ha saldado con la detención de cinco individuos como presuntos responsables de un delito contra la salud pública.
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