Redacción

Dentro de la planta 22 del Gómez Ulla de Madrid: así es la unidad de aislamiento que espera a los españoles del crucero con hantavirus

Mientras que los extranjeros a bordo del barco serán repatriados a sus respectivos países de origen, el destino de los españoles está en la capital. Los 14 que viajan a bordo - 13 pasajeros y un miembro de la tripulación- serán examinados a su llegada a Canarias y trasladados después en un avión militar a la base de Torrejón, desde donde irán al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, para permanecer en cuarentena.

Allí les espera una de las mejores unidades de aislamiento de toda España. Ubicada en la planta 22 del edificio, la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN) con capacidad para siete camas de hospitalización y un laboratorio de bioseguridad BSL-3. Las instalaciones están diseñadas para el aislamiento preventivo de pacientes con sospecha o confirmación de enfermedades infecciosas de alto riesgo, reduciendo así al máximo el riesgo de transmisión tanto al personal sanitario como a la población general.