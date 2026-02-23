Lucía Feijoo Viera

Así es por dentro el piso más caro en venta de la historia de Madrid

A simple vista, la zona parece lujosa, pero la realidad es que cuesta imaginar que lo sea tanto. Es verdad que a un lado tiene el Jardín Botánico, y al otro el Parque del Retiro, y que es uno de los vecindarios de moda entre las grandes fortunas que llegan a Madrid, o las que ya están aquí. Pero mirando la fachada del edificio del barrio de Los Jerónimos que la acoge, poca gente podría adivinar que lo que hay en una de sus plantas es el piso más caro que jamás ha salido a la venta en la capital. Tal y como suena, por muy exagerado que parezca. Más información