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Perros, drones y cámaras térmicas: así busca supervivientes en Venezuela la élite de emergencias de Madrid
El ERICAM, con un contingente de 40 profesionales del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y sanitarios del SUMMA 112, lidera las labores de rescate en La Guaira, Venezuela, tras los devastadores seísmos. El equipo español no solo realiza tareas de búsqueda directa, sino que coordina a una docena de equipos internacionales, organizando las operaciones según las capacidades de cada grupo y evaluando la estabilidad de los edificios colapsados para garantizar la seguridad de los rescatistas.
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