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¿Está en peligro la caña de cerveza en los bares de Madrid?

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Madrid
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La caña, ese vaso de 20-25 centilitros de cerveza tirada desde un grifo, afronta un momento crítico porque hay ya una parte del sector hostelero renunciando a servirla en terrazas o, incluso, en la propia barra en favor de formatos más grandes: una práctica de la que el consumidor debe estar informado. La patronal Cerveceros de España ha reconocido que la caña pertenece a "nuestra cultura" y responde a una manera "muy concreta" de disfrutar de esta bebida que mañana 7 de agosto celebra su día internacional.

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