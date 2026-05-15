Pedro del Corral / Raquel Serrano

Todos los hoteles, cines y laboratorios que ya no volverás a ver en Madrid

En tres de las 200 habitaciones que conformaban el extinto hotel Florida se alojaron Ernest Hemigway, Robert Capa y John Dos Passos para cubrir la Guerra Civil. Diseñado en 1924 por Antonio Palacios, recibió impactos de los proyectiles disparados desde el cerro de Garabitas. De aquellos vestigios hoy no queda nada: tras su compra por Galerías Preciados, fue arrasado en 1962. En la actualidad, el espacio lo ocupa El Corte Inglés. Ésta es una de numerosas transformaciones que la capital ha experimentado y que recoge ‘Madrid desaparecido’, una guía elaborada por Isabel Gea. En 1985, por ejemplo, se derribó Villa Fleta, un chalé de Ciudad Lineal que permaneció durante años como abandonado. También la Posada del Segoviano, en la Cava Baja, se perdió en 1991. En el puente de la Paloma de 1995 se derrumbó el inmueble modernista que albergó el laboratorio de Cinemaritaje Riera. Mientras que, en 1999, cayó La Pagoda, una de las insignias de Miguel Fisac. Y, por último, entre tantos casos, el cine Metropolitano se demolió sin contemplaciones en 2003.