Pedro del Corral / Raquel Serrano

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¿Madrid o Belgrado? El ‘boom’ de los pasos subterráneos que fueron tapiados 30 años después de construirse

Hubo una época en la que Madrid tuvo 41 pasos subterráneos para cruzar sus grandes avenidas. Ocurrió en los 70, cuando el caos circulatorio llevó al Ayuntamiento a construirlos. Un cambio urbanístico que acercó la capital a ciudades europeas como Belgrado, Sofía y Bucarest. Uno de los primeros fue el que conectaba la calle Alcalá con el Paseo del Prado. Se inauguró el 7 de febrero de 1977 y, en 10 años, se convirtió en un dormitorio nocturno para personas sin hogar. En 2001, el Consistorio ya mostró su intención de cerrarlos al considerarlos de otra época. Entonces, se anunció un plan para tapiarlos progresivamente. Sólo se impuso una condición: que pudieran sustituirse por un paso de peatón en la calle. La intención es que sólo quedaran operativos los de Banco de España y Retiro.