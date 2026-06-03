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Así es el papamóvil que utilizará León XIV en su visita a España

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Raquel Serrano

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Así es el papamóvil que utilizará León XIV en su visita a España

Raquel Serrano

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Un 'buggy' de golf eléctrico, último modelo, con asientos de cuero y una plataforma trasera abierta, pero reforzada y segura con una estructura de acero galvanizado antideslizante. Así es el papamóvil que utilizará León XIV en su visita a España, en concreto en su recorrido por el Santiago Bernabéu, durante el encuentro diocesano del 8 de junio.

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