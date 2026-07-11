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Óscar López será el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid tras superar el máximo de avales en las primarias.

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Óscar López ha sido proclamado candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid después de superar el máximo de avales computables en el proceso de primarias del partido. Ninguna otra precandidatura alcanzó el mínimo requerido, por lo que el actual secretario general de los socialistas madrileños concurrirá como cabeza de lista en los comicios autonómicos previstos para 2027. Más información