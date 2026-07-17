Agencia Tributaria

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Operación de la Agencia Tributaria contra las falsificaciones en Getafe y Humanes

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido en un almacén logístico de Humanes (Madrid) 2.000 camisetas de selecciones participantes en el Mundial de Fútbol y, en una operación previa, han desmantelado en una nave del municipio también madrileño de Getafe una fábrica con doce máquinas que eran utilizadas para la falsificación de prendas a demanda.