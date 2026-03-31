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Así es el nuevo exoesqueleto robótico de la Comunidad de Madrid para mejorar las terapias de las personas con ELA

La Comunidad de Madrid mejorará la calidad de las terapias que reciben los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal, gracias a la incorporación de un exoesqueleto robótico de última generación que reproduce un patrón de movimiento fisiológico. Se trata de la primera vez en el mundo que este tipo de dispositivos se utiliza en población con esta patología