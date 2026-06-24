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Nuevo estadio de Vallecas: así es la propuesta de Ayuso para el Rayo

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Raquel Serrano

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La Comunidad de Madrid ha puesto sobre la mesa una remodelación integral del estadio de Vallecas para dar una nueva apariencia a la actual sede del Rayo Vallecano y evitar que el equipo tenga que mudarse de su barrio. La propuesta del Gobierno regional pasa por ampliar el aforo hasta, al menos, 18.500 espectadores, frente a los 14.500 actuales, con la construcción de una nueva grada, la ampliación de las existentes mediante voladizos y una reforma de la fachada.

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