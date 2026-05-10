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Nace una niña en el arcén de la autovía A-4 de Madrid cuando sus padres iban camino del hospital: el bebé y la madre están en "perfecto estado"

Una mujer de 34 años dio a luz sin complicaciones en la madrugada de este sábado en el arcén de la A-4 en Madrid mientras se dirigía al hospital, informó Emergencias Madrid.

"Hemos atendido a la mamá, que estaba en perfectas condiciones, y a la bebé, que estaba con un llanto vigoroso. A nuestra llega hemos comprobado que estaba todo perfectamente", aseguró Yolanda Béjar, médico de SAMUR-PC, en una publicación de Emergencias Madrid en la red social X.

A la llegada de los sanitarios, pusieron a madre e hija piel con piel y ha comenzado a lactar inmediatamente. Ambas fueron trasladas al hospital para continuar con la atención. Además del servicio de Emergencias de Madrid, también intervinieron miembros de la Policía Municipal de Madrid.