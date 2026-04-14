Nace una cría de orangután de Borneo en el Zoo Aquarium de Madrid. / Europa Press

Nace una cría de orangután de Borneo, una especie en peligro crítico de extinción, en el Zoo Aquarium de Madrid

Una cría de orangután de Borneo ha nacido en Madrid y se convierte en una nueva esperanza para una especie en peligro crítico de extinción. El nacimiento se produjo en la madrugada del 2 de abril, tras más de ocho meses de gestación. Un macho que ha pesado alrededor de kilo y medio, se agarra con fuerza y apenas se separa de su madre. Un nacimiento que llega en un momento crítico para la especie, y es que el orangután de Borneo está en peligro crítico de extinción. Por eso, los programas internacionales de conservación intentan frenar su desaparición y proteger a uno de los grandes símbolos de la biodiversidad mundial. Más información