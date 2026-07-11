Comunidad de Madrid

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Muere un joven de 17 años atropellado en la A-1 a la altura de San Sebastián de los Reyes

Un joven de 17 años ha fallecido en la madrugada de este sábado tras ser atropellado por un turismo en el kilómetro 26,5 de la A-1, en sentido salida, a su paso por el municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes.

El accidente se produjo sobre las 05:15 horas. A la llegada de los efectivos del SUMMA 112, el joven se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios iniciaron de inmediato maniobras de reanimación, aunque finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento. Más información