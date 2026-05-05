EFE

Muere apuñalado un joven nigeriano de 20 años en un parque de San Blas

Un joven de 20 años y nacionalidad nigeriana ha muerto este martes tras ser apuñalado en el pecho con un arma blanca en el parque El Paraíso, en el distrito de San Blas, según han informado fuentes de Emergencias Madrid y la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

La agresión mortal ha tenido lugar a primera hora de esta mañana, en torno a las siete de la mañana en el citado parque, a la altura del número 4 de la calle Alberique. Cuando han llegado los efectivos policiales se han encontrado al joven en parada cardiorrespiratoria.