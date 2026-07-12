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Muere ahogado un joven de 28 años mientras se bañaba en el Pantano de San Juan (Madrid)

Imágenes de las operaciones realizadas en el Pantano de San Juan, tras confirmarse el fallecimiento de un bañista esta mañana. Se trata de un hombre de 28 años de edad que estaba en la zona acompañado de varios amigos. La primera llamada se ha recibido a las 08:54h y hasta el lugar han acudido los bomberos que han localizado el cuerpo a unos tres metros de profundidad y el psicólogo de guardia de SUMMA112 que ha atendido a los amigos del fallecido. Ha sido finalmente Guardia Civil la que ha recuperado el cuerpo del bañista y el SUMMA112 ha confirmado el fallecimiento.