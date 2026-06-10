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Un motorista de 30 años, grave tras salirse de la vía en la A-2 en Torrejón de Ardoz

Un motorista de 30 años ha resultado herido grave este miércoles tras sufrir una salida de vía en la A-2, a la altura de la salida 22, en el término municipal de Torrejón de Ardoz. Sanitarios del SUMMA 112 han atendido al herido en el lugar del accidente. El hombre presentaba politraumatismos y ha sido trasladado en helicóptero sanitario al Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado en estado grave. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro. Más información