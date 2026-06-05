Raquel Serrano

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Así será el traje de Christian Gálvez para recibir al Papa en el Santiago Bernabéu

Uno de los actos más esperados de la visita del Papa León XIV a Madrid será el encuentro multitudinario del lunes en el estadio Santiago Bernabéu. Móstoles estará presente con uno de sus vecinos más conocidos, Christian Gálvez, como presentador del acto junto a su pareja Patricia Pardo. Para la ocasión ha escogido un traje moderno y elegante, una pieza de alta costura única creada para esta ocasión tan especial por un Premio Nacional de Moda. Más información