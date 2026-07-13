Redacción

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El pueblo de Madrid donde se grabó 'Aquí no hay quien viva': cerca de Fabrik y con 5.500 habitantes

El 6 de julio de 2006, se emitió Érase un adiós, el último capítulo de la exitosa serie de televisión de Antena 3, ‘Aquí no hay quien viva’. Ya han pasado 20 años sin que se haya vuelto a emitir ningún nuevo episodio. Sin embargo, la serie sigue tan viva como el primer día en las plataformas de contenido en las que está disponible, como el canal de Atresmedia o Netflix.

Desde los primeros capítulos, los personajes de ‘Aquí no hay quien viva’ conquistaron los corazones de sus espectadores, logrando exitosas cotas de audiencia con las disparatadas historias que esta comunidad de vecinos vivía en un edificio en el centro de Madrid, precisamente, en el barrio de Malasaña.

Pero en realidad, el plató donde se fraguaban los rodajes de esta popular serie de televisión se encontraba mucho más lejos de lo que esta ficción exhibía. En concreto, a 10 kilómetros de la ciudad de Móstoles, en el municipio de Moraleja de Enmedio. En esta localidad, se ubican los estudios de grabación donde se llevaron a cabo todos los rodajes de la serie. Aquí, el creador de la serie y fundador de la productora Contubernio Films, Alberto Caballero, trabajaba junto a todo el elenco de personajes para dar vida al universo de ‘Desengaño 21’. Más información