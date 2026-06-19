R.S.

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Una pelea por una lavadora acaba con un joven apuñalado y un detenido en Móstoles

La Policía Nacional ha detenido en Móstoles a un hombre de 28 años acusado de apuñalar a su compañero de piso durante una discusión originada por el uso de la lavadora en plena madrugada.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, alrededor de las 2.15 horas, en una vivienda situada en la calle Nardo. Una llamada alertó a los servicios de emergencia de que se había producido un apuñalamiento en el interior del inmueble.

A su llegada, los agentes localizaron a la víctima en la vía pública junto a su pareja. El joven presentaba una herida por arma blanca en el lado derecho del abdomen y tenía la ropa empapada en sangre. Según fuentes policiales, había logrado escapar de su agresor y una mujer que también residía en el piso intentaba frenar la hemorragia presionando la herida con una camiseta. Posteriormente fue trasladado al hospital en estado muy grave. Más información