Inés Valero

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Móstoles sufrirá cambios en el Cercanías: la línea C-5 modifica su recorrido por las obras en la estación de Atocha

Atención a los usuarios de Cercanías Madrid. Las líneas C-3, C-4 y C-5 sufrirán nuevas afecciones a partir de este viernes 17 debido al inicio de la fase clave de las obras para la implantación de un nuevo esquema de vías en la estación de Atocha Cercanías, que aumentará un 33% la capacidad del túnel de Sol.

Las actuaciones, que servirán para mejorar la fiabilidad y agilizar el tráfico en caso de incidencia en una de las estaciones con mayor tráfico ferroviario de España, producirán alteraciones del servicio de Cercanías desde el 17 hasta el 22 de julio en líneas C-3, C-4 y C-5, según ha informado Cercanías en un comunicado.

En concreto, durante esos días, la línea C-3 (Aranjuez-Chamartín) iniciará y finalizará recorrido en Villaverde Bajo, por lo que para continuar a Atocha y Chamartín se deberá realizar transbordo a trenes de la línea C-4. Por su parte, la línea C-4a (Parla-Alcobendas/San Sebastián de los Reyes) quedará suspendida entre Atocha y Parla, por lo que los trenes iniciarán y finalizarán recorrido en Atocha. Los viajeros que deseen continuar trayecto dirección Parla pueden hacer transbordo a trenes de la C-4b (Parla-Colmenar Viejo), que circularán con normalidad. Más información