Raquel Serrano

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Móstoles acoge a vecinos desalojados por los incendios: "Estamos tratando de hacer la vida más fácil a todos los que vienen"

La localidad madrileña de Móstoles se ha convertido en uno de los municipios que está atendiendo a un mayor número de personas evacuadas como consecuencia de los incendios forestales que afectan a la sierra oeste de la región, con cerca de 400 personas atendidas en tres pabellones deportivos municipales.

La mayoría llegaron ya el pasado viernes desde los municipios de Cadalso de los Vidrios y Fresnedilla de la Oliva, fundamentalmente, y aunque están deseosos de volver a sus casas, todavía no cuentan con el visto bueno de los servicios de emergencias, ya que la cabeza del incendio "no está aún controlada y el aire es muy cambiante". El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista Monjón, ha explicado que la situación en los pabellones que acogen a los vecinos desalojados por los incendios está "normalizada". "Ya tienen una rutina y tratamos de hacer la vida más fácil a todos los que vienen", ha señalado. Además, bautista ha afirmado que están "tratando de hacer la vida más fácil a todos los que vienen".